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Российская Федерация добилась рекордного профицита бюджета на фоне санкций, тогда как Запад столкнулся с серьезными проблемами. Такое мнение высказал автор американского журнала The National Interest.

Профицит внешней торговли России во втором квартале составил рекордных 70,1 миллиарда долларов. Рубль укрепился по отношению к евро до значений 2015 года, констатировал аналитик.

Он отметил, что успеху РФ способствуют высокие цены на нефть, газ, зерно, золото и возможность их экспортировать.

Европа после введения санкций оказалась перед лицом двойной проблемы. Рост цен на энергоносители разгоняет инфляцию, а сокращение поставок из РФ приводит к нехватке топлива. Ограничения приносят миру намного больше проблем, чем Москве. С экономической точки зрения она «ни на грамм не пострадала», заключил автор статьи.

Западные страны попали в стратегическую «ловушку России» на Украине, согласившись вступить в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский.