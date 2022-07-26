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El País: в Евросоюзе может настать серьезный раскол из-за энергетического кризиса

Александр Афонин
В мире
El País: в Евросоюзе может настать серьезный раскол из-за энергетического кризиса
Фото: depositphotos

Между странам-членами Евросоюза может случиться серьезный раскол из-за усиливающегося энергетического кризиса. Об этом сообщило испанское издание El País во вторник, 26 июля.

— В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет, — говорится в сообщении.

Автор материала добавил, что причиной раскола могут стать «исключительные» меры Евросоюза. Так, наибольшее опасение у Брюсселя вызывает нормирование и сокращение потребления газа.

Отмечается, что «первые трещины» уже начали проявляться. Предложение блока о сокращении потребления газа показало разногласия между 27 странами. Кроме того, споры государств-участников Евросоюза начинают выходить за рамки энергетического вопроса, передает РИА Новости.

24 июля сообщалось, что попытки Венгрии наладить отношения с Россией показались ЕС предательством. В статье The Spectator автор пишет, что «выпрашивание газа» у Москвы является одним из самых унизительных сценариев для ЕС.

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