Фото: shutterstock

Попытки Венгрии наладить отношения с Россией показались ЕС предательством. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил журналист The Spectator Уильям Наттрасс.

В статье под заголовком «Месть Венгрии: Орбан жертвует единством ЕС ради российского газа» он пишет, что «выпрашивание газа» у России является одним из самых унизительных сценариев для ЕС. Однако Венгрия, как уточняется, поступает гораздо честнее остальных стран.

Так, Германия тоже старается получить российский газ, хотя канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял о невозможности партнерства с Россией. Будапешт же изначально выступал против антироссийских санкций, будучи уверенным в необходимости энергоресурсов из Москвы, передает слова Наттрасса РИА Новости.

23 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России не доставили проблем Москве, а Европа потеряла уже четыре правительства. Также он подчеркнул, что большая часть планеты Европу демонстративно не поддержала.

Он также отметил, что политика Евросоюза не оправдала возложенных на нее надежд и вызвала обратный эффект. По словам Орбана, санкционная политика европейских стран не принесла того результата, которого планировалось добиться, и обернулась против ЕС.