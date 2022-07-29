Более 3,3 миллиона результатов анализов посетителей «Здоровой Москвы» загружено в ЭМК

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Павильоны «Здоровая Москва», которые открылись в 46 парках столицы, провели за время своей работы свыше 3,3 миллиона медицинских манипуляций. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказала глава центра медицинской профилактики департамента здравоохранения города Татьяна Елагина.

Она уточнила, что в общей сложности москвичи сдали около 900 тысяч анализов. При этом все они загружены в электронную медицинскую карту (ЭМК).

— Посетители павильонов «Здоровая Москва» могут посмотреть свою анкету диспансеризации, результаты проведенных исследований, протоколы осмотров и заключения врачей в электронных медкартах. Важная медицинская информация не потеряется и будет доступна в любое время, — цитирует Елагину официальный сайт мэра Москвы.

В столице продолжают работу павильоны «Здоровая Москва», в которых все желающие могут пройти медобследование. О пользе таких проверок рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

По его словам, подобный проект популяризует правило следить за собой, своим здоровьем, делая это неотъемлемой частью повседневной жизни. Данный формат обследования позволяет выявить гипертонию и диабет, обнаружить другие проблемы со здоровьем, о которых человек не подозревает.