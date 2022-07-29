Производитель детского питания Kraft Heinz уходит из России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Американский продовольственный концерн Kraft Heinz принял решение продать свой бизнес в России. Об этом стало известно в пятницу, 29 июля.

К настоящему моменту компания выставила на продажу два завода по производству детского питания и локальные бренды «Умница» и «Сами с усами».

Предполагается, что компания продаст предприятия в Ставропольском крае и в Ивановской области. Общая мощность этих комбинатов составляет около 30 тысяч тонн жидких, сухих каш и детских пюре в год.

По данным СМИ, часть активов Kraft Heinz могут продать группе компаний «Черноголовка», передает «Коммерсантъ».

Недавно, 10 марта, сеть кофеен Starbucks закрыла свои точки в России из-за ситуации на Украине. В конце мая компания сообщила, что «приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке». Тогда же Starbucks начала искать покупателей для продажи им своего российского бизнеса.

Спустя два месяца Starbucks удалось найти покупателей. Новыми владельцами сети станут рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), ресторатор Антон Пинский и холдинговая компания «Синдика».