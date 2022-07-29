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Журналист National Review раскритиковал отношение Зеленского к проблемам в США

Полина Долганова
В мире
Журналист National Review раскритиковал отношение Зеленского к проблемам в США
Фото: bundeskanzleramt.at

Пренебрежительное отношение украинского лидера Владимира Зеленского к проблемам Соединенных Штатов является неприемлемым. Политику не стоит уничижительно высказываться о США одновременно с требованиями о помощи. Об этом заявил обозреватель журнала National Review Нейт Хохман.

По его словам, его возмутило высказывание Зеленского о том, что инфляция в США является «ничем» по сравнению с проблемами Украины.

По мнению Хохмана, внешняя политика США должна быть ориентирована на интересы граждан Америки, а не Украины.

— Как лидер Украины Зеленский, очевидно, захочет, чтобы мы подчинили наши внутренние заботы интересам страны, которую он возглавляет. Но Америка должна думать в первую очередь о своих интересах, — цитирует обозревателя РИА Новости.

До этого официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтону нечего сообщить относительно возможного визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, однако переговоры с ним ведутся на регулярной основе. По словам представителя американской администрации, в Вашингтоне высоко оценили прошлогодний визит украинского лидера в Соединенные Штаты. Также Жан-Пьер отметила недавний визит жены Владимира Зеленского и его встречу с президентом США Джо Байденом и первой леди страны.

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