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Сотрудники ФСБ задержали готовивших теракт в Липецке диверсантов «Правого сектора»

Полина Долганова
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали готовивших теракт в Липецке диверсантов «Правого сектора»
Фото: depositphotos

Три диверсанта «Правого сектора»* по наставлению Службы безопасности Украины (СБУ) готовили теракт в общественном месте в Липецке. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным ведомства, их задержали.

В тайнике у злоумышленников нашли элементы самодельного взрывного устройства.

Задержанные оказались гражданами Украины. Один из них был ранее судим за педофилию. Также сотрудники ФСБ задержали двух женщин в возрасте 36 и 44 лет, передает РИА Новости.

19 июля российская авиация уничтожила до 200 боевиков «Правого сектора»* в результате удара по позициям нацистского формирования в населенном пункте Камышеваха в Запорожской области. Кроме того, российские летчики за 24 часа уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Запорожье и Донбассе, а также подбили военную технику украинских солдат в 197 районах.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, который планировал вступить в ряды украинской армии для совершения диверсий против ВС РФ.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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