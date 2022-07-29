Врач Королева назвала опасные для сосудов головного мозга продукты

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Насыщенные быстрыми углеводами продукты могут неблагоприятно повлиять на состояние сосудов головного мозга и способствовать инсульту. Об этом сообщила врач-диетолог Маргарита Королева.

— К инсульту приводит в основном избыток веса, который формируется как следствие использования рафинированных продуктов с низкой питательной ценностью, с высокой калорийностью, где в составе избыток жира в сочетании с сахаром, солью, — заявила Королева.

По ее словам, риск инсульта часто связан с лишним весом, который, в свою очередь, отражает питание человека. Так, считает эксперт, опасность для мозга представляет собой чрезмерное употребление хлеба, выпечки и кондитерских изделий. Помимо этого, диетолог посоветовала не злоупотреблять вареным картофелем, морковью, свеклой и макаронами, передает «МедикФорум».

Врач-кардиолог Шаиста Малик сообщила, что отказ от вредных привычек вроде курения и систематического переедания поможет снизить риск внезапного сердечного приступа.

Одним из главных врагов сердца она назвала курение сигарет и вейпов: содержащиеся в табаке вещества могут повредить сердечную мышцу и сосуды, а дым препятствует нормальному снабжению организма кислородом. Специалист также посоветовала избегать пассивного курения.