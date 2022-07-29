Володин рассказал, кого считает предателями Родины

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россияне, которые решили переждать за границей специальную военную операцию на Украине, являются предателями. Такое мнение выразил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Об этом сообщается в пятницу, 29 июля, на сайте нижней палаты парламента.

— Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирать на это все, должен понимать: он — предатель, — сказал политик на форуме «Территория смыслов».

Он подчеркнул, что те политики, которые высказались против признания независимости ДНР и ЛНР, выступают против своего народа.

Также сообщалось, что Володин дал поручение проверить магазины «Леруа Мерлен» в связи с продажей фотообоев, на которых Крым был частью Украины, и отсутствовали независимые ЛНР, ДНР и Южная Осетия.