«Не по пути»: Ренату Литвинову жестко раскритиковали артисты в Таллине

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эстонские актеры возмущены деятельностью актрисы Ренаты Литвиновой в Таллине. Она уехала из России после начала спецоперации и теперь пытается реализоваться в Европе.

Недавно актриса прибыла в Таллин, где представила новую пьесу «Кактус». О своем театральном монологе Литвинова рассказала в соцсетях.

Но пользователи стали активно обсуждать предстоящую постановку. Темой для дискуссий стала стоимость билетов на представление — от 250 до 600 долларов. По таллинским меркам это баснословная сумма для похода в театр. Высокая цена билетов возмутила также и актеров местного Русского театра.

— Я уважаю Ренату Литвинову как режиссера, как актрису, видела ее на сцене, и она произвела на меня положительное впечатление. Но сейчас на ее спектакль я не пошла бы и за пять евро. После 24 февраля я отписалась от аккаунтов многих творческих людей из России, в том числе и от Литвиновой. Мне не по пути с такими людьми, они мне просто неинтересны. Многие сбежавшие россияне решили, пока суд да дело, сделать карьеру или заработать денег в Европе, — заявила Анна Сергеева-Марвина.

Актриса Татьяна Космынина тоже возмутилась такой стоимостью билетов. Артистка отметила, что даже она не может позволить себе настолько дорогой поход в театр, поэтому очень сомневается, что Литвинова соберет зал.

Самая жесткая реакция оказалась у актера Виктора Маврина. Он отметил, что российская звезда никак не высказала своего отношения к спецоперации на Украине, а просто уехала из Москвы. Артист возмутился, почему Литвинова позволила себе улететь за рубеж и зарабатывать здесь.

— Главный вопрос в данном случае не в том, что цена билета 200 или 600 евро, а в том, почему в принципе человек не высказавшийся, не выразивший внятно свою позицию, может сегодня приезжать в Эстонию зарабатывать, — недоумевает Марвин, сообщает издание StarHit.

Также телеведущая Татьяна Лазарева* много раз критиковала действия России, за что сама подверглась потоку критики. С началом спецоперации на Украине она уехала в Испанию, где столкнулась с проблемами в местном банке.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.