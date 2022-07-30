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Задержано руководство московского хостела, где при пожаре погибли восемь человек

Юлия Курганова
Происшествия
Задержано руководство московского хостела, где при пожаре погибли восемь человек
Фото: СК РФ

Задержаны руководители хостела, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев на юге столицы. Об этом в субботу, 30 июля, сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Уточняется, что задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. В отношении них выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски.

Следствие рассматривает разные версии, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины возгорания был назначен ряд судебных экспертиз. Допрашиваются свидетели и очевидцы трагедии.

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом города Москвы об избрании в отношении них меры пресечения, связанной с лишением свободы.

До этого стало известно, что компания ООО «Мосмед» не выполнила требования сотрудников МЧС о пожарной безопасности после прохождения проверки. Последние работы окончились 11 июля, но хостел не был закрыт.

Что известно о произошедшем пожаре — в материале «Вечерней Москвы».

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