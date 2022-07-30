Бывший муж Гагариной объявил о поисках новой жены и получил предложение

Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Бывший супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков сообщил в социальных сетях о готовности снова жениться. Вскоре он получил первое интересное предложение, которое его, похоже, заинтересовало.

— Пора бы жениться. Есть кто на примете? — внезапно спросил фотограф у фолловеров, сопроводив вопрос своим фото рядом с дорогим автомобилем.

Интерес к поискам Исхакова проявило много подписанных на него дам. Пока некоторые активно шутили, одна решила взять быка за рога и зашла с козыря.

— Ага. У меня сразу итальянский паспорт. Интересует? — спросила девушка, проживающая во Флоренции.

— Еще и Флоренция, — написал ей фотограф, сопроводив ответ тремя сердечками.

Другая пользовательница обратила внимание на образ экс-мужа Гагариной. На снимке он запечатлен в джинсовых шортах, под которыми видны носки с высокой посадкой.

— Блин, в таких носках — невеста сбежит, — написала пользовательница.

— Это я еще сандалии забыл надеть! — с иронией ответил ей Исхаков, передает Пятый канал.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись зимой 2020 года. Они воспитывают совместную дочь Мию.

В начале июля Гагарина поделилась неожиданным откровением об экс-супруге.