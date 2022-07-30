Финансист назвала продукты, которые подорожают к осени

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В настоящее время дешевеют овощи и фрукты, которые начинают созревать на полях и огородах. Но осенью цены продолжат падать только на продукты позднего срока созревания, при этом многое другое начнет дорожать. Об этом сообщила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Она отметила, что большая часть российских продуктов «завязана» на импортных составляющих — оборудовании, упаковке и ингредиентах.

— Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла, на пиво — от хмеля, закупаемого за границей. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени, — рассказала финансист.

Долгова напомнила о подорожании упаковочных материалов — бумаги, пластика, краски и транспортной тары. Это также будет влиять на конечную стоимость продукции. В группе риска находятся и импортные продовольственные товары — кофе, чай, фрукты, стоимость которых зависит от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений, сообщает агентство «Прайм».

Экономист Леонид Холод назвал три категории продуктов, которые подешевеют в августе. По словам специалиста, в последний летний месяц начнут падать в цене овощи и фрукты.