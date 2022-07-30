Задержанная за пытки в Доминикане украинка оказалась дочерью миллиардера

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Гражданка Украины Наталья Касьянова, которую задержали в Доминикане за организацию пыток своего бывшего возлюбленного, оказалась дочерью миллиардера. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что женщина не впервые попала в поле зрения полицейских. Ее привлекали к ответственности за попытку ограбления, употребление наркотиков и нападение на правоохранителей.

Также пресса указывает, что Касьянову задерживали в 2008 году в Перу: там она организовала банду, которая грабила таксистов.

Отцом украинки является Валентин Касьянов — бизнесмен, который эмигрировал в Перу в 1997 году. Через два года после переезда он основал авиакомпанию Star Peru. Его организация много раз становилась участником скандалов.

Кроме того, источники сообщили, что отец отказал Касьяновой в финансовой помощи, когда у нее начались проблемы со здоровьем после ареста в 2008 году. Девушка была вынуждена лечиться в тюремном лазарете.

Прокуратура обвинила гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток своего бывшего возлюбленного в Доминикане. Жертвой стал 21-летний Мигель Анхель Линарес. Женщина заплатила двум мужчинам, чтобы те в ее присутствии избили парня.