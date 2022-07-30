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Украинка организовала пытки своего бывшего возлюбленного в Доминикане

Юлия Курганова
В мире
Украинка организовала пытки своего бывшего возлюбленного в Доминикане
Фото: Pixabay

Прокуратура обвинила гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток своего бывшего возлюбленного в Доминикане. Об этом сообщил в пятницу, 29 июля, телеканал Noticias SIN.

Жертвой стал 21-летний Мигель Анхель Линарес. Женщина заплатила двум мужчинам, чтобы те в ее присутствии избили парня.

— В обвинении прокуратуры указано, что Касьянова совершала акты пыток и жестокого обращения в отношении пострадавшего Мигеля Анхеля Линареса, — рассказали на телеканале.

Линареса пригласили на встречу в столице Доминиканы. Там его связали и избивали в течение дня. Молодой человек потерял сознание, после чего его оставили на обочине дороги.

Правоохранители задержали одного сообщника украинки. Судебное заседание 29 июля перенесли на 6 августа в связи с необходимостью организации судебного перевода с испанского на украинский.

29 июля сообщалось, что четверых мужчин будут судить за избиение до смерти москвича в квартире на юге столицы. Завершено расследование уголовного дела в отношении Григория Покатило, Юрия Щербакова, Алексея Жигалетова и Бориса Петухова.

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