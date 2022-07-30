Четверых мужчин будут судить за избиение до смерти москвича в квартире на юге столицы

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Четверо мужчин, обвиняемых в разбойном нападении на квартиру на юге Москвы и избиении ее владельца до смерти, предстанут перед судом. Об этом сообщается в пятницу, 29 июля, на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Григория Покатило, Юрия Щербакова, Алексея Жигалетова и Бориса Петухова. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Пособничество в разбое и разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Следователи выяснили, что Покатило знал о возможном нахождении в квартире на Каширском шоссе крупной суммы денег, он рассказал об этом своему знакомому Щербакову, который в свою очередь нашел двух сообщников, с кем ранее отбывал наказание в колонии. Они придумали план нападения и, распределив роли, утром 12 августа 2021 года Петухов и переодетый в фальшивую форму полицейского Жигалетов под обманным предлогом попали в квартиру. Там Петухов избил владельцев жилья металлическим предметом, нанеся множественные удары в область жизненно важных органов. Его сообщник обыскивал квартиру и нашел около 60 тысяч рублей, фигуранты забрали их и скрылись на машине. От полученных травм мужчина умер на месте, а пожилая женщина попала в больницу.

В короткий срок уроженцы города Москвы, Брянской, Смоленской и Орловской областей, ранее неоднократно судимые, были задержаны. При них обнаружили деньги и орудие преступления.

Трое обвиняемых признали вину и изобличили соучастника.

29 июля в Подмосковье арестовали двух жителей Электростали, которые из мести из-за конфликта с наркотиками забили до смерти мужчину и снимали экзекуцию на видео.