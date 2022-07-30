В Госдуму внесли законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии

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В Государственной думе сообщили о намерении рассмотреть законопроект о выплате 13-й пенсии этой осенью. Об этом пишет в субботу, 30 июля, газета «Известия».

Пенсионерам, согласно законопроекту, будут полагаться ежегодные выплаты в декабре. Еще планируют увеличить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан с 70 лет.

Отмечается, что изменения нужны для улучшения качества жизни пенсионеров.

— Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями, — заявили авторы законопроекта.

По их мнению, установление дополнительной страховой пенсии по старости поспособствует восстановлению социальной справедливости.

Также депутаты подчеркнули, что актуальность проекта заключается и в качестве меры дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития российской экономики в условиях сокращения импортных поставок.

По предварительным оценкам на реализацию законопроекта потребуется 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

29 июля сообщалось, что Минфину выделили 200 миллиардов рублей на осуществление обязательств по выплатам страховых пенсий, а также пособий.