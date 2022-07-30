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Синоптики пообещали теплую и сухую погоду в Москве 30 июля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали теплую и сухую погоду в Москве 30 июля
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В субботу, 30 июля, в столичном регионе атмосферные фронты продолжат медленное смещение на восток, а гребень антициклона из Скандинавии уверенно займет освободившуюся территорию.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22–24 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 20–25 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве будет умеренно теплая и сухая погода. Содержание кислорода в утренние часы — повышенное, днем — в пределах нормы. Такие погодные условия вполне благоприятны не только для здоровых, но и для метеозависимых людей.

Субботний день лучше провести на природе, посвятить прогулкам и оздоровительным процедурам на свежем воздухе, проводить их лучше в утренние или вечерние часы.

29 июля синоптик Евгений Тишковец рассказал о скором уходе жары из Москвы. По его словам, в столицу ненадолго придет «скандинавское лето» на смену жаркой погоде.

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