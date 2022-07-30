Бесплатные концерты пройдут в «Музеоне» 30 июля в честь 30-летия парка

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Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

На набережной парка искусств «Музеон» 30 июля с 17:00 до 22:00 пройдут бесплатные концерты музыкальных групп и диджей-сеты в четь 30-летия парка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу.

Парк искусств был основан 24 января 1992 года. В июле того же года «Музеону» выделили 19,7 гектара земли. С тех пор у зеленой зоны два дня рождения, при этом широко отмечается именно последний.

— В этом году летний день рождения, юбилейный для «Музеона» отметят 30 июля. На набережной с 17:00 до 22:00 пройдут бесплатные концерты музыкальных групп и диджей-сеты. Главной площадкой праздника станет сцена «Капля», расположенная у Крымского моста, — отметили на официальном сайте мэра Москвы.

16 июля в «Музеоне» начался медиафестиваль «Твоя Москва». Он будет проходить до конца второго месяца лета. Участников мероприятия ждут воркшопы, лекции, дискуссии и нетворкинг. Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут тематические сессии в сферах экологии, науки, дизайна, культуры и медиа. Спикеры лектория — известные журналисты, маркетологи, продюсеры, психологи.