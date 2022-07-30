Три новых биомедзавода откроют в технополисе «Москва» до конца года
Три новых завода по производству биомедицинской продукции откроют на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» до конца 2022 года. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский в субботу, 30 июля.
— Компании, работающие в ОЭЗ Москвы в отрасли биофармацевтики, планируют завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию три завода до конца этого года. Суммарный объем инвестиций в новые предприятия составляет почти два миллиарда рублей. Площадь новых производств составит около 200 тысяч квадратных метров. После открытия на них смогут работать почти 200 человек, — заявил Овчинский.
Так, компания «Акрус БиоМед» на территории ОЭЗ занимается разработкой и производством биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Другое предприятие — «Мезоформула» — выпускает инновационные препараты для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии.
Третья компания, занимающаяся строительством биомедзавода в «Печатниках», — «Ветбиохим» — производит лекарства для животных.
Генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев отметил, что на данный момент статус резидента в ОЭЗ имеет 21 предприятие медицинских технологий. При этом 14 из них располагаются на площадке в Печатниках, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого сообщалось, что резиденты ОЭЗ в первом квартале 2022 года перечислили в городской бюджет 704 миллиона рублей.