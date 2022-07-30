Три новых биомедзавода откроют в технополисе «Москва» до конца года

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Три новых завода по производству биомедицинской продукции откроют на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» до конца 2022 года. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский в субботу, 30 июля.

— Компании, работающие в ОЭЗ Москвы в отрасли биофармацевтики, планируют завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию три завода до конца этого года. Суммарный объем инвестиций в новые предприятия составляет почти два миллиарда рублей. Площадь новых производств составит около 200 тысяч квадратных метров. После открытия на них смогут работать почти 200 человек, — заявил Овчинский.

Так, компания «Акрус БиоМед» на территории ОЭЗ занимается разработкой и производством биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Другое предприятие — «Мезоформула» — выпускает инновационные препараты для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии.

Третья компания, занимающаяся строительством биомедзавода в «Печатниках», — «Ветбиохим» — производит лекарства для животных.

Генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев отметил, что на данный момент статус резидента в ОЭЗ имеет 21 предприятие медицинских технологий. При этом 14 из них располагаются на площадке в Печатниках, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что резиденты ОЭЗ в первом квартале 2022 года перечислили в городской бюджет 704 миллиона рублей.