Трамваи трех маршрутов задерживаются на Большой Калитниковской улице

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Россия, Москва, Большая Калитниковская улица Карта всех событий

Трамваи маршрутов № А, 40 и 45 задерживаются на Большой Калитниковской улице из-за автомобиля, оставленного на путях. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» уточнили, что задержка трамвайных маршрутов произошла в районе остановки «Воловья улица».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 30 июля рассказал, что в столице могут увеличить скорость движения трамваев. По его словам, в 2023 году также будет продолжаться работа в этом направлении.

Помимо этого, с 30 июля новая остановка добавится по выходным дням в маршрут автобуса т70, курсирующего в Левобережном районе. Пассажиры с улицы Водников смогут воспользоваться временной остановкой автобуса в сторону метро «Сокол» на тот период, пока не ходят трамваи.

С 22 июля перестали ходить трамваи № 4л, 4п, 7 и 13 между станциями «Преображенская площадь» и «Красносельская» по выходным дням. Такое решение было принято в связи с проведением ремонтных работ в ВАО.