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СК сообщил об активном противодействии со стороны руководства сгоревшего хостела в Москве

Араз Салехов
Происшествия
СК сообщил об активном противодействии со стороны руководства сгоревшего хостела в Москве
Фото: СК РФ

Руководители хостела на юге Москвы, в котором при пожаре погибли восемь человек, активно противодействует работе следствия. Об этом в субботу, 30 июля, сообщила следователь в Пресненском суде столицы.

— Мироновы оказывают активное противодействие следствию. Установлено, что они сфальсифицировали документы, пытаясь также предоставить следствию заведомо недействительные документы, — отметила она.

При этом представитель ведомства добавила, что руководство хостела не устранило недостатки, выявленные в ходе проверок в 2019 и 2022 годах, сообщает ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 29 июля в общежитии на Алма-Атинской улице в Москве. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

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