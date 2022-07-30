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Мороженое весом 100 килограммов приготовили на ВДНХ

Анастасия Колоскова
Город
Мороженое весом 100 килограммов приготовили на ВДНХ
Фото: пресс-служба ВДНХ
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В рамках фестиваля «Лето. Мороженое. ВДНХ» было изготовлено мороженое, вес которого составил 100 килограммов. Десерт стал мировым рекордсменом. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Лакомство, приготовленное поварами столичной фабрики мороженого АО «БРПИ» представили на площадке гастрономического пространства «Рестомаркет» в креманке диаметром 1,5 метра.

— В его основу лег воссозданный благодаря сохранившимся архивам исторический вкус мороженого, продававшегося на ВДНХ в советское время: ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и орехами фундука. После регистрации рекорда десерт могли попробовать все желающие, — говорится в сообщении.

Фестиваль «Лето. Мороженое. ВДНХ» проходит на главной выставке страны 30 и 31 июля.

На территории ВДНХ также пройдут мероприятия, посвященные истории пожарной охраны. С 30 июля по 7 августа в Музее Гаража особого назначения ФСО России состоится выставка «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны». Там гости смогут ознакомиться с архивными материалами и кинохроникой об истории развития пожарного дела в стране.

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