Минимум 1,2 миллиона российских пенсионеров получат социальные региональные доплаты

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правительство РФ одобрило выделение из Резервного фонда средств министерству труда на выплату социальных региональных доплат к пенсии в 2022 году. Об этом в субботу, 30 июля, сообщается на сайте Кабмина.

— Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении.

Данное решение позволит получить доплаты в этом году минимум 1,2 миллиона россиян. На дополнительные средства могут рассчитывать неработающие пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума. Средства будут выделены из резервного фонда правительства России.

В Госдуме сообщили о намерении рассмотреть законопроект о выплате 13-й пенсии этой осенью. Согласно законопроекту, пенсионеры будут получать ежегодные выплаты в декабре. Также предлагается увеличить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан с 70 лет.

Председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал «Вечерней Москве», что на введение дополнительной пенсии в бюджете страны может не хватить средств. Более реальным вариантом могла бы быть индексация пенсий.