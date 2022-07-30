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Движение затруднено на улице Генерала Белова из-за пожара в ресторане

Анастасия Колоскова
Происшествия
Движение затруднено на улице Генерала Белова из-за пожара в ресторане
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, улица Генерала Белова, 23А Карта всех событий

Движение транспорта затруднено из-за спецтехники, прибывшей на тушение пожара в районе Орехово-Борисово Северное. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В связи с пожаром по адресу улица Генерала Белова, 23а движение в сторону Борисовского проезда полностью перекрыто, — говорится в сообщении.

Позже в департаменте отметили, что было организовано движение по одной полосе в каждом направлении.

Еще через некоторое время стало известно, что движение в районе возгорания удалось полностью восстановить.

До этого сообщалось, что в ресторане на юге Москвы произошел пожар.

В заведении, расположенном по адресу улица генерала Белова, дом 23а произошло открытое горение с кровли. По предварительным данным, во время происшествия людей внутри здания не было.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на пятницу, 29 июля, произошел пожар в общежитии на Алма-Атинской улице в Москве. По предварительным данным, погибли восемь человек, еще восемь — госпитализированы. Владелец хостела ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности. Что известно о пожаре и об учредителе отеля — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт Пожары Район Орехово-Борисово Северное
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