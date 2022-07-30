Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин посетил вечером в субботу, 30 июля, музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте. Его сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Об этом сообщается на сайте президента России.

Там должна открыться третья очередь музейно-исторического парка в День ВМФ 31 июля. На «Острове фортов» разместят спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.

Реализация музейно-исторического парка проводится по поручению российского президента. Проект направлен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Также его целью является создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.

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30 июля сообщалось, что Путин в ходе Главного военно-морского парада подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота РФ. Церемония подписания указов состоится в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.