«Высокомерная и наглая»: коллега Андреевой назвал ее прозвище в «Останкине»

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Зрители обожают телеведущую Екатерину Андрееву за ее профессионализм и красоту, но, оказывается, характер у звезды Первого канала не из простых. Коллега знаменитости резко высказался о ней и рассказал, что видет она себя довольно высокомерно.

— Всякий раз был готов разбить телевизор, когда видел в кадре Екатерину, потому что многое она делает непрофессионально и криво, — заявил работник телецентра «Останкино».

Он сообщил, что Андреевой даже придумали прозвище. Коллеги за глаза зовут ее «молотобоец» из-за особенности ее фигуры — у телеведущей довольно широкие плечи, — и за манеру читать новости.

— Я даже удивляюсь, как она столько лет продержалась на экране, хотя от старой школы дикторов в ней нет ничего! — отметил коллега телезвезды.

По его словам, больше всего сотрудников «Останкино» задевает, что телеведущая не особо приветлива. С большинством коллег она ведет себя отстраненно.

— Высокомерная, надменная, гордая, наглая. Она почти ни с кем не здоровается, считает себя королевой, а чуть что — жалуется высоким покровителям за стенами канала, — дал нелестную характеристику Андреевой сотрудник Первого канала, передает издание «Дни.ру».

Екатерина Андреева поделилась секретами сохранения молодости. Телеведущая пояснила, что каждое ее утро начинается с йоги. Именно она помогает Андреевой сохранить гибкость тела и выглядеть молодой, хотя ведущей в ноябре 2021 года исполнилось уже 60 лет.