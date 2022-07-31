Иммунолог предположил, чем закончится пандемия коронавируса

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Окончательно утверждать, что COVID-19 стал сезонным заболеванием как грипп, можно будет только через год. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Он считает, что существует два сценария завершения пандемии. Один из них — это переход коронавирусной инфекции в состояние сезонного заболевания вроде гриппа.

— SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей все время, то есть, из Южного полушария в Северное. Сейчас, когда у нас лето, в Южном полушарии разгар зимы. Следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна как грипп или не закончится, останется ли на лето. Просто надо, чтобы прошло время, тогда мы увидим, стал ли коронавирус сезонным, — сообщил иммунолог.

Но более вероятным вариантом развития событий Жемчугов видит переход COVID-19 в состояние природно-очаговой инфекции. В этом случае вирус может найти «хозяина» — носителя в природе, полагает он.

— Когда уровень популяционного иммунитета человечества уменьшится, он перестанет защищать, то коронавирус опять выйдет в человеческое сообщество — как существуют чума, Эбола. Таких природно-очаговых инфекций много, — заключил врач, передает ТАСС.

30 июля сообщалось, что в России выявили более 12 тысяч случаев коронавируса за сутки впервые с 10 апреля. Так, за последние 24 часа в 85 регионах РФ зафиксировали 12 248 случаев заражения COVID-19.