«Можно хуже, но трудно»: Немоляева — о реакции Рязанова на ее пробы в «Иронию судьбы»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева восемь раз проходила пробы на картину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», однако так и не получила заветную роль. Актриса рассказала «Вечерней Москве», как упустила из рук роль Нади, доставшуюся потом Барбаре Брыльске.

— Рязанов сказал мне: «Я очень хочу тебя снимать, и я буду тебя снимать». Но когда он меня стал пробовать в «Иронии судьбы», я там с треском провалилась. Несмотря на то, что была «Чаплиным в юбке», — разоткровенничалась Немоляева.

По ее словам, такой суровый приговор ей вынес сам Рязанов. Режиссер всячески пытался перевоплотить актрису, но та никак не попадала в роль. Не помогал ситуации и Андрей Мягков, выбранный на главную мужскую роль. На фоне его безукоризненной игры Немоляева просто не смогла держать заданную им планку.

— В результате Рязанов мне сказал: «Света, видит бог, как я хотел тебя снимать! Но вот я сделал восемь проб и скажу откровенно: можно хуже, но трудно!» — заключила актриса.

Немоляева также рассказала, какие темы она ни за что не поднимает в разговорах со своей коллегой Лией Ахеджаковой, известной своими громкими политическими высказываниями.

В интервью «Вечерней Москве» Светлана Немоляева рассказала, какую роль считает подарком судьбы.