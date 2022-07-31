Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Можно хуже, но трудно»: Немоляева — о реакции Рязанова на ее пробы в «Иронию судьбы»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Можно хуже, но трудно»: Немоляева — о реакции Рязанова на ее пробы в «Иронию судьбы»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева восемь раз проходила пробы на картину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», однако так и не получила заветную роль. Актриса рассказала «Вечерней Москве», как упустила из рук роль Нади, доставшуюся потом Барбаре Брыльске.

— Рязанов сказал мне: «Я очень хочу тебя снимать, и я буду тебя снимать». Но когда он меня стал пробовать в «Иронии судьбы», я там с треском провалилась. Несмотря на то, что была «Чаплиным в юбке», — разоткровенничалась Немоляева.

По ее словам, такой суровый приговор ей вынес сам Рязанов. Режиссер всячески пытался перевоплотить актрису, но та никак не попадала в роль. Не помогал ситуации и Андрей Мягков, выбранный на главную мужскую роль. На фоне его безукоризненной игры Немоляева просто не смогла держать заданную им планку.

— В результате Рязанов мне сказал: «Света, видит бог, как я хотел тебя снимать! Но вот я сделал восемь проб и скажу откровенно: можно хуже, но трудно!» — заключила актриса.

Немоляева также рассказала, какие темы она ни за что не поднимает в разговорах со своей коллегой Лией Ахеджаковой, известной своими громкими политическими высказываниями.

В интервью «Вечерней Москве» Светлана Немоляева рассказала, какую роль считает подарком судьбы.

Искусство Кино Светлана Немоляева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте