The Sun: Британцы не могут позволить себе отпуск из-за цен на бензин

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Минимум 10 процентов жителей Великобритании отказались от поездок по стране во время отпуска из-за роста цен на бензин. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщает газета The Sun.

— Люди не могут позволить себе ездить на работу, отвозить детей в школу или даже навещать пожилых родственников из-за этих возмутительных цен, — заявила представитель Казначейства либеральных демократов Сара Олни.

Так, семь процентов опрошенных отказались от поездок к пожилым родственникам из-за высокой стоимости бензина, а 12 процентов автовладельцев перестали ездить на работу на машине.

Председатель казначейства призвала Лиз Трасс и Риши Сунака прислушаться к этим тревожным звонкам, перестать спорить и помочь людям в сложившейся в экономике страны ситуации, передает РЕН ТВ.

Недавно сообщалось, что в британских графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт ввели временный запрет на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи, вызванной аномальной жарой.

Около половины британских ресторанов, которые специализируются на популярной в Британии закуске фиш-энд-чипс, могут закрыться по причине введенных в отношении России санкций на фоне растущей стоимости энергоносителей и ингредиентов.