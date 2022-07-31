Умер экс-президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос

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12-й президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос скончался в возрасте 94 лет. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил руководитель управления по связям с общественностью при главе государства Трикси Крус-Анхелес.

— С глубокой скорбью мы узнаем о смерти бывшего президента Фиделя В. Рамоса. Он оставляет после себя яркое наследие и надежное место в истории благодаря своему участию в великих переменах в нашей стране как в качестве военного, так и в роли главы исполнительной власти. Мы глубоко соболезнуем его семье, друзьям, одноклассникам и единомышленникам, — отметил Крус-Анхелес.

Фидель Вальдес Рамос руководил страной с 1992 по 1998 год. Он принимал участие в Корейской и Вьетнамской войнах, а также в государственном перевороте и изгнании диктатора Фердинанда Маркоса. В 1988 году Рамос занял должность министра обороны Филиппин, а после истечения полномочий Корасон Акино он стал президентом страны. Также Рамос являлся почетным доктором МГИМО, передает РЕН ТВ.