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Спасатели вытащили утопающего из Москвы-реки

Анастасия Колоскова
Происшествия
Спасатели вытащили утопающего из Москвы-реки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Бережковский мост Карта всех событий

Столичные спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину без сознания. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в ночь на 31 июля. Очевидцы сообщили в поисково-спасательную станцию «Ленинские горы» о человеке в воде под Бережковским мостом.

Прибывшие на место дежурные спасатели в 40 метрах от берега на поверхности воды обнаружили мужчину, который не подавал признаков жизни. Утопавшего доставили на катере на берег, где ему оказали первую помощь.

После этого пострадавшего госпитализировала в медицинское учреждение бригада скорой помощи.

Причину произошедшего предстоит установить правоохранительным органам, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

До этого в комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что с 8 по 15 июля на водоемах спасено девять человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах.

Москва-река Спасатели купание
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