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Европа становится все слабее на международной арене, уступая место азиатским странам. Об этом в воскресенье, 31 июля, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

— Европа начинает играть все менее значительную роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения. Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием «Реквием по Европе», потому что той части света, в которой я выросла и которой была предана, больше не существует, — отметила она.

По мнению политика, лидеры ЕС из-за невежества пренебрегают существующим геополитическим раскладом, делая ситуацию все более опасной. При этом Европа сильно нуждается в России, а кризис в Евросоюзе — результат неэффективного внутреннего управления, передает РИА Новости.

В свою очередь британское издание Daily Express заявило, что западные антироссийские санкции станут причиной «самоубийства» Евросоюза. По словам главы движения Generation Frexit Шарля-Анри Галлуа, сильно пострадают страны, зависящие от поставок российского газа. В частности, пострадает Франция.