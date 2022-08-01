Вильфанд рассказал о жаркой погоде в начале августа в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В начале августа в столице ожидается жаркая погода. Температура воздуха 4 августа достигнет отметки плюс 32 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 1 августа.

— В понедельник температура днем будет вполне высокая — 26–28 градусов, дальше она каждый день будет повышаться примерно на один градус. 4 августа уже прогнозируется 28–32 градуса тепла, — сказал он.

Синоптик добавил, что первая неделя августа пройдет практически без осадков. Ожидается, что первые кратковременные дожди начнутся только в четверг, передает ТАСС.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в начале августа москвичей ждет тридцатиградусная жара, однако ночи при этом будут холодными. По его словам, в последнем месяце лета погода будет теплее августовской нормы.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что в середине этой недели в Центральную Россию вернется 30-градусная жара. С наступлением августа температура воздуха с каждым днем начнет повышаться.