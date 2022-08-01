Стало известно об ухудшении состояния здоровья у Анастасии Заворотнюк

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Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже около трех лет борется с онкологией, ухудшилось. Об этом сообщил сайт ProZvezd со ссылкой на источник — журналиста Алексея Еремина, близкого к семье актрисы.

По его данным, терапия, которую проходила Заворотнюк, престала помогать, а ее состояние критическое.

Слухи об ухудшении здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» подогрел тот факт, что ее супруг, фигурист Петр Чернышев, в течение долгого времени не выходит на лед. Он не стал участвовать в летних гастролях шоу Татьяны Навки.

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.

В конце января дочь Заворотнюк опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у ее матери обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты, затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.