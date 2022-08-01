Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно об ухудшении состояния здоровья у Анастасии Заворотнюк

Анастасия Колоскова
Общество
Стало известно об ухудшении состояния здоровья у Анастасии Заворотнюк
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже около трех лет борется с онкологией, ухудшилось. Об этом сообщил сайт ProZvezd со ссылкой на источник — журналиста Алексея Еремина, близкого к семье актрисы.

По его данным, терапия, которую проходила Заворотнюк, престала помогать, а ее состояние критическое.

Слухи об ухудшении здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» подогрел тот факт, что ее супруг, фигурист Петр Чернышев, в течение долгого времени не выходит на лед. Он не стал участвовать в летних гастролях шоу Татьяны Навки.

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.

В конце января дочь Заворотнюк опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у ее матери обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты, затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.

Здоровье Онкология Анастасия Заворотнюк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте