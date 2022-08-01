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Сервис «МультиТранспорт Вело» появился в приложении «Метро Москвы»

Полина Долганова
Город
Сервис «МультиТранспорт Вело» появился в приложении «Метро Москвы»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новый сервис «МультиТранспорт Вело» появился в столичном приложении «Метро Москвы». С помощью сервиса горожане могут воспользоваться безлимитным билетом на весь общественный транспорт в зоне «Центральная» и неограниченным количеством поездок до 15 минут на велосипедах компании «Велобайк».

— С новым сервисом «МультиТранспорт Вело» москвичи смогут быстро добираться до остановок общественного транспорта на велосипеде, а также экономить до 25 процентов средств в месяц на оплате проезда, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Подписка остается действительной в течение 30 дней. Стоимость услуги составляет 2399 рублей, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно в столице заработали 20 новых «медленных зон» для шеринговых электросамокатов. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Так, с начала этого года москвичи совершили уже более 12 миллионов поездок на электросамокатах.

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