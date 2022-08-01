Более 110 тысяч случаев неоплаченного проезда выявили в Москве с начала лета

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Свыше 110 тысяч случаев неоплаченного проезда выявили контролеры ГКУ «Организатор перевозок» на столичном транспорте с начала текущего года. Об этом рассказал глава ведомства Владислав Султанов.

— С начала этого года контролерами зафиксировано более 242 тысяч случаев неоплаченного проезда, с начала лета — более 110 тысяч фактов, только в июне — более 59 тысяч, — добавил он.

По словам Султанова, специалисты регулярно мониторят округа Москвы с самой большой концентрацией безбилетных пассажиров. Такие работы проводятся с целью профилактики нарушений.

До этого сообщалось, что контролеры выявили более 250 тысяч случаев безбилетного проезда в транспорте столицы за 2021 год. Специалисты ежедневно контролируют процесс оплаты проезда на 100 процентах станций метро и 700 маршрутах наземного общественного транспорта.

Кроме того, более двух тысяч вагонов на Московской железной дороге (МЖД) вывели из строя в результате нанесения граффити в минувшем 2021 году. Специалисты должны были отмыть и перекрасить испорченные составы.