Врач пояснила, какие документы нужны для обследования в павильонах «Здоровая Москва»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За время работы в столичных парках павильонов «Здоровая Москва» в них проведено более трех миллионов разнообразных медицинских манипуляций. Об этом сообщила главный врач городской поликлиники №109 Ефимова Анна.

«В городских парках посетители павильонов «Здоровая Москва» за время их работы в этом сезоне сдали почти 900 тысяч анализов. Все результаты москвичи могут найти в электронной медицинской карте. Это гарантия того, что важная информация не потеряется, она будет доступна в любое время.

Пройти обследование в павильонах могут все желающие старше 18 лет, имеющие прикрепление к городской поликлинике.

— Из документов нужно взять московский полис ОМС и паспорт. Найти ближайший павильон и изучить полный перечень исследований можно на сайте городского департамента здравоохранения, — рассказала Ефимова в комментарии НСН.

В столице продолжают работу павильоны «Здоровая Москва», в которых все желающие могут пройти медобследование. О пользе таких проверок рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.