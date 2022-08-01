Российские банки в июне нарастили выдачу валютных кредитов физлицам до максимума

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В июне этого года российские банки выдали кредиты в иностранной валюте на сумму 70,7 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России, опубликованные в понедельник, 1 августа.

Июньский показатель показал значительный рост. Так, в мае банками было выдано порядка 45,2 миллиарда рублей кредитов. В долларовом эквиваленте это 1,25 миллиарда в июне и 0,72 миллиарда в мае.

Отмечается, что показатель июня стал максимальным с 2019 года. Кроме того, было замечено сокращение задолженностей в иностранной валюте. В июне показатель составил 44,3 миллиарда рублей. В июле он снизился до 32,2 миллиарда, передает РБК.

До этого курирующий наличное денежное обращение заместитель председателя Центробанка России Сергей Белов заявил об отсутствии предпосылок для деноминации в стране. По словам чиновника, никаких причин для этого нет.

29 июля сообщалось, что Центробанк обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае прекращения торгов этими валютами на Московской бирже. В настоящее время ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Мосбиржи.