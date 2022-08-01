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Биолог Марьинский назвал главную опасность гигантских испанских слизней

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Чем опасны гигантские испанские слизни
Фото: shutterstock

В парках Москвы были обнаружены гигантские испанские слизни. Какую опасность они представляют для жителей столицы и какие меры предосторожности необходимо соблюдать при встрече с ними, «Вечерней Москве» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский.

Биолог предупредил, что слизни данного вида являются переносчиками различных заболеваний.

— Для человека они неопасны — не кусают и не жалят. Но из-за того, что у них липкое тело, они являются механическими переносчиками различных бактерий и яиц паразитов, — сообщил Марьинский.

Чтобы обезопасить себя от заболеваний, необходимо помнить о привычных правилах поведения после контакта с любым животным, порекомендовал специалист.

— Если вы столкнулись с испанским слизняком и решили его потрогать, после необходимо обязательно вымыть руки, — подчеркнул биолог.

Он также пояснил, что главная опасность испанских слизней в том, что они могут уничтожить сельскохозяйственные посевы, причем как на маленьких участках, так и на больших полях.

— Дачникам некоторых регионов Московской области, которых начинают беспокоить испанские слизни, рекомендуется избавляться от них с помощью механической зачистки. То есть, надевать перчатки и убирать руками, — отметил биолог.

С июля отдыхающие возле подмосковных водоемов начали замечать в них большое количество «гигантских червей». О том, представляют ли они опасность для человека, «Вечерней Москве» рассказал кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.

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