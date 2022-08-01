МИД Швеции вызовет представителя посольства России из-за комментария в соцсетях

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МИД Швеции вызовет представителя посольства России в связи с его комментарием по поводу гибели 28-летнего шведского наемника на Украине. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что 25 июля посольство России в социальных сетях выразило сожаление по поводу того, что шведские СМИ в своих материалах о погибшем на Украине наемнике создавали «позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».

Российские дипломаты отметили, что швед вступил в ряды армии, которая на протяжении последних восьми лет воевала против мирного населения. Подобное, как подчеркивается, делает наемника настоящим преступником.

Остальных шведов, участвующих в конфликте, предположили в посольстве, вероятно, будет ждать суд в ЛНР и ДНР, который может приговорить их даже к смертной казни, передает ТАСС.

21 июля сообщалось, что иностранные наемники на Украине потеряли боевой дух. Отставной американский морской пехотинец Рипл Роулингс рассказал, что основными факторами снижения боевого духа наемников являются плохое управление и эффективные действия российских военных.

Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни в ДНР. Согласно законам республики, они будут расстреляны.