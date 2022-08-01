Определены номинанты Национальной премии «Музыкальное сердце театра»

Фото: Пресс-служба мероприятия

Стали известны номинанты Национальной премии «Музыкальное сердце театра» Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» – единственная российская общественная инициатива, которая занимается развитием отрасли современного музыкального театра: популяризацией отечественных произведений, выявлением новых идей и форм, поддержкой молодых российских авторов и исполнителей.

В разные годы участниками и лауреатами Премии становились деятели искусств, которые сейчас входят в театральную элиту страны. Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив и Минкультуры РФ c 2021 проект начал проводиться ежегодно в одном из регионов России по принципу ротации, что отвечает задаче устойчивого развития территорий.

В прошлом году фестиваль в Новосибирске посетили более 3700 зрителей. В 2022 году столицей музыкального театра станет Екатеринбург. Экспертный совет премии вынес решение по номинационному листу 2022 года.

Среди номинантов этого года Новосибирский музыкальный театр, Государственный драматический театр «Приют комедианта» (Санкт-Петербург), Театр музыкальной комедии, «Рэп-театр» (Москва) и многие другие.

В этом году Гранд-премия за выдающиеся творческие достижения присуждается советскому и российскому поэту, прозаику и сценаристу, автору стихов к песням для театра и кино, мастеру мюзикла Юрию Ряшенцеву.