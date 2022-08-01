Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК запросил арест пожарного инспектора по делу о возгорании в хостеле на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
СК запросил арест пожарного инспектора по делу о возгорании в хостеле на юге Москвы
Фото: СК РФ

СК направил в Пресненский суд Москвы ходатайство об аресте на два месяца пожарного инспектора Романа Сабельникова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 1 августа.

Мужчина обвиняется в халатности по делу о пожаре в хостеле, где погибли восемь человек. Следствие попросило избрать в отношении него по статье «Халатность» меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 сентября.

В ночь на пятницу, 29 июля, произошел пожар в общежитии на Алма-Атинской улице в Москве. Жертвами пожара стали восемь человек и столько же пострадали. Всего из жилого дома было эвакуировано более 200 человек. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Генеральный директор хостела Элеонора Миронова не признает своей вины в произошедшем, также она удалила все переписки.

Москва Пожары Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте