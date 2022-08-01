СК запросил арест пожарного инспектора по делу о возгорании в хостеле на юге Москвы

Фото: СК РФ

СК направил в Пресненский суд Москвы ходатайство об аресте на два месяца пожарного инспектора Романа Сабельникова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 1 августа.

Мужчина обвиняется в халатности по делу о пожаре в хостеле, где погибли восемь человек. Следствие попросило избрать в отношении него по статье «Халатность» меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 сентября.

В ночь на пятницу, 29 июля, произошел пожар в общежитии на Алма-Атинской улице в Москве. Жертвами пожара стали восемь человек и столько же пострадали. Всего из жилого дома было эвакуировано более 200 человек. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Генеральный директор хостела Элеонора Миронова не признает своей вины в произошедшем, также она удалила все переписки.