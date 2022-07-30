Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гендиректор хостела в Москве, где произошел пожар, отказалась признавать вину

Анастасия Колоскова
Происшествия
Гендиректор хостела в Москве, где произошел пожар, отказалась признавать вину
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Алма-Атинская улица Карта всех событий

Генеральный директор хостела на юге Москвы, где при пожаре в ночь на 29 июля погибли восемь человек, Элеонора Миронова не признает своей вины в произошедшем и удалила все переписки. Об этом в субботу, 30 июля, заявила следователь во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения обвиняемой в Пресненском районном суде Москвы.

— Миронова оказывает активное противодействие следствию, уничтожила приложение WhatsApp со своего телефона, удалила все переписки. Более того, она не признала вину, не раскаялась в содеянном, — цитирует представителя СК ТАСС.

Ранее Следственный комитет обратился в суд с просьбой арестовать учредителя и генерального директора хостела на юге Москвы, где при пожаре в ночь на 29 июля погибли восемь человек.

В ночь на пятницу, 29 июля, произошел пожар в общежитии на Алма-Атинской улице в Москве. Жертвами пожара стали восемь человек и столько же пострадали. Всего из жилого дома было эвакуировано более 200 человек. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Хостелы Обвинения Следствие Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте