Гендиректор хостела в Москве, где произошел пожар, отказалась признавать вину

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Алма-Атинская улица Карта всех событий

Генеральный директор хостела на юге Москвы, где при пожаре в ночь на 29 июля погибли восемь человек, Элеонора Миронова не признает своей вины в произошедшем и удалила все переписки. Об этом в субботу, 30 июля, заявила следователь во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения обвиняемой в Пресненском районном суде Москвы.

— Миронова оказывает активное противодействие следствию, уничтожила приложение WhatsApp со своего телефона, удалила все переписки. Более того, она не признала вину, не раскаялась в содеянном, — цитирует представителя СК ТАСС.

Ранее Следственный комитет обратился в суд с просьбой арестовать учредителя и генерального директора хостела на юге Москвы, где при пожаре в ночь на 29 июля погибли восемь человек.

В ночь на пятницу, 29 июля, произошел пожар в общежитии на Алма-Атинской улице в Москве. Жертвами пожара стали восемь человек и столько же пострадали. Всего из жилого дома было эвакуировано более 200 человек. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».