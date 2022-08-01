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Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн обвинил Запад в упущенном шансе выстроить взаимовыгодные отношения с Россией.

Он заявил, что у западных лидеров была возможность выстроить новую архитектуру безопасности на континенте с учетом интересов Москвы и других бывших советских республик сразу после окончания холодной войны. Однако этот шанс был упущен, когда НАТО начало расширение на Восток, констатировал он.

Подобные заявления немецкого политика вызвали «ужасающую реакцию» у его коллег. Так, глава фракции Свободной демократической партии Германии в ландтаге Баден-Вюртемберга Ханс-Ульрих Рюльке призвал премьера земли Винфрида Кречмана вмешаться в ситуацию, передает РИА Новости.

Члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун заявили, что антироссийские энергетические санкции в итоге отразятся на слабозащищенных слоях населения Германии и станут причиной сильного социального протеста.

Политики отмечают, что Запад совершил ошибку, введя санкции на сотрудничество с «крупнейшей в мире страной, в которой сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития».

Британская газета The Guardian 30 июля написала, что экономическая война, объявленная западными странами против России, лишь укрепила позиции президента РФ Владимира Путина и сделала его сильнее.