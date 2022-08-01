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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ с момента его открытия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в понедельник, 1 августа.

— Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия. 50-тысячному посетителю вручили памятный сертификат и сувениры, а после показали экспозицию и предложили поучаствовать в музейном квесте, — говорится в сообщении.

Жителям столицы также предложили поучаствовать в квесте. Для этого на входе в музей следует взять специальный флаер и попробовать правильно ответить на вопросы на интерактивном экране. В конце квеста есть возможность получить сувенир.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что день рождения ВДНХ пройдет 6 и 7 августа. В честь дня рождения выставки для гостей готовят большое шоу, тематические экскурсии, мастер-классы и лекции, а также гастрономические сюрпризы.

Мэр напомнил, что программа возрождения выставки началась в 2014 году. Также на ВДНХ пройдет выступление всадников Кремлевской школы верховой езды.