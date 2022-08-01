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Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия

Георгий Соланович
В мире
Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия
Фото: flickr/statephotos

США будут рассматривать возможность использования своего ядерного арсенала только в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на конференции стран — участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в понедельник, 1 августа.

— Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров. Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров, — сказал дипломат.

Он добавил, что Вашингтон не будет угрожать ядерным оружием странам — участникам ДНЯО, которые выполняют свои обязательства по ядерному нераспространению, передает ТАСС.

В конференции стран — участников ДНЯО принял участие и президент России Владимир Путин. Во время своего выступления он заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не будет победителей. Он добавил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению ядерного оружия.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что конфликт России и Украины в его нынешнем виде не приведет к применению ядерного оружия. Худший сценарий возможен, если начнутся боевые действия между Россией и США.

США Энтони Блинкен Ядерное оружие
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