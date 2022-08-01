Москва и КамАЗ инвестируют пять миллиардов рублей в завод «Москвич»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы и КамАЗ инвестируют в автомобильный завод «Москвич» пять миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Отмечается, что КамАЗ приобретет 50 процентов акций завода не позднее 1 октября. Порядок и сроки финансирования будут установлены до 1 сентября.

Финансирование предприятия будет осуществляться в пропорциях, равных доле участия каждого из акционеров общества в уставном капитале, для целей инвестиций в локализацию узлов компонентов и адаптацию производственных мощностей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин совместно с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным подписал соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производства отечественного электрического автомобиля. Стартуют работы по созданию собственной платформы электромобилей под названием «Москвич».

В мае мэр рассказал, что на бывшем заводе Renault не будет осуществляться производство старых моделей автомобиля «Москвич». При этом глава города отметил, что для развития производства на заводе понадобятся и международные партнеры.