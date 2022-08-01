«Знак небесный»: Пугачева распознала странное видение в небе над Юрмалой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видеоролик, на котором показал красивый закат. Вместе с ним видом любовались его дети и жена — певица Алла Пугачева, которая распознала «небесный знак».

— Это большая редкость! Это какой-то знак небесный! — сказала Примадонна.

26 июля сообщалось, что Галкин и Пугачева продают свой замок за 700 миллионов рублей и уезжают в США. Политолог Евгений Зайцев отметил, что переезд в Америку пара собирается завершить до начала зимы.

После начала специальной военной операции России на Украине Галкин вместе Пугачевой и детьми покинул страну. В начале июля певицу с детьми заметили в Латвии. Однако Галкина с ними не было: в настоящее время у шоумена проходит летний гастрольный тур.

Недавние фотографии Пугачевой и Галкина с мероприятия вызвали жаркие споры в Сети. Пользователи заметили, что 46-летний юморист резко постарел: под его глазами видны мешки, а лицо избороздили глубокие морщины.

Журналист Денис Сорокин объяснил худобу Пугачевой серьезной болезнью. Знаменитая певица, по его словам, может быть сейчас такой стройной из-за проблем со здоровьем.