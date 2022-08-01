Москвичам рассказали, как изменилась ВДНХ за восемь лет

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Весной 2014 года на территории ВДНХ начались обширные ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 1 августа.

— С 2014 года на территории выставки отреставрировали 26 объектов культурного наследия, открыли 23 музейно-выставочных пространства, организовали десятки фестивалей и праздников... Сегодня ВДНХ — один из самых крупных музеев архитектуры под открытым небом, объединяющий на своей территории 49 объектов культурного наследия, — говорится в сообщении.

Образовательные и культурные центры, интерактивные экспозиции и современные общественные пространства ежегодно открываются на ВДНХ. Так, за восемь лет рабочие отреставрировали арку главного входа, аллею с 14 фонтанами, павильон № 14 «Вычислительная техника и информатика», монументальный фонтан «Золотой колос», северный и южный розарии, фонтан «Дружба народов», павильоны № 71 «Атомная энергия», № 5 «Физика», № 11 «Металлургия», павильон № 58 «Земледелие», павильон № 34 «Космос» и другие объекты.

При этом, как уточняется, специалисты продолжают проведение реставрационных работ на ВДНХ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что день рождения ВДНХ пройдет 6 и 7 августа. В честь дня рождения выставки для гостей готовят большое шоу, тематические экскурсии, мастер-классы и лекции, а также гастрономические сюрпризы.